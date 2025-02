Entenda como será a chegada de 135 brasileiros deportados dos EUA

De acordo com presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o tratamento destinado aos repatriados brasileiros não foi determinado no atual governo dos EUA, comandado por Donald Trump . Lula explicou, em entrevista a rádios de Minas Gerais, que a situação é resultado de um acordo firmado entre Brasil e Estados Unidos em gestões anteriores.

"Não é um problema do Trump. Esse é um problema que foi feito o acordo ainda na época do governo [Michel] Temer, depois no governo [Jair] Bolsonaro, e foi feito ainda no governo [Joe] Biden. É um acordo de deportação que aqui nós tratamos como repatriação", contou o petista.

Apesar disso, o voo com destino a Fortaleza é o segundo que desembarca no Brasil desde que Trump reassumiu o poder. O primeiro ocorreu em 24 de janeiro e levou 88 deportados dos EUA para o aeroporto de Confins, em Belo Horizonte (MG). O grupo foi obrigado a usar algemas e correntes. Situação que gerou protestos e fez Lula estabelecer Fortaleza como desembarque.

Além do uso obrigatório desses itens, os passageiros denunciaram falhas no sistema de ar-condicionado, maus tratos e agressões por parte de agentes dos EUA. Por causa de uma pane, o avião fez paradas no Panamá e em Manaus, capital do Amazonas, e gerou tumulto no voo.