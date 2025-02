A Santa Muerte, o culto mexicano importado por traficantes de drogas do Equador

Com luvas e fitas vermelhas nos pulsos como amuletos, policiais inspecionam cuidadosamente um altar para a Santa Muerte. A figura da caveira uniu os cartéis mexicanos aos traficantes de drogas do Equador, que rezam por proteção contra a caça do Estado.

Temida e venerada, os seguidores da Santa Muerte estão se multiplicando nas vizinhas Guayaquil e Durán (sudoeste), controladas por poderosas máfias com tentáculos no México e na Colômbia.