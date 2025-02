O POVO News: Trump adia taxação contra Canadá e México; Lula, Bolsonaro e a guerra dos bonés

Trump adia taxação contra Canadá e México; Lula, Bolsonaro e a guerra dos bonés / Crédito: O POVO News

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta terça-feira, 4, com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano. A programação repercute a decisão de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, de adiar por um mês a taxação de 25% em cima de produtos importados do México e do Canadá. A prorrogação foi divulgada nessa segunda-feira, 3. Por meio da sua rede social, a Truth Social, Trump compartilhou que teve uma "conversa muito amigável" com a presidente do México, Claudia Sheinbaum. A conversa, por telefone, teria durado cerca de 45 minutos.

A edição traz, ainda, a relação de "bonés", usados na abertura do ano legislativo no Congresso, nessa segunda-feira, 3, e que marcam o embate entre a base do governo e a oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).