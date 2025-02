Equador anuncia fechamento de fronteiras para eleições de domingo

O presidente do Equador, Daniel Noboa, anunciou, nesta segunda-feira (3), que vai fechar as fronteiras com Colômbia e Peru antes das eleições gerais do próximo domingo.

"Diante das tentativas de destabilização de grupos armados, as fronteiras vão ficar fechadas entre os dias 8 e 10", anunciou no X o presidente, que trava uma guerra contra grupos ligados ao narcotráfico. Ele também ordenou o reforço da presença militar nas áreas limítrofes e a "militarização" imediata dos portos.