EUA e Colômbia anunciam aumento de tarifas em meio a disputa envolvendo imigrantes

O republicano enumerou, entre as medidas, "tarifas de 25%", restrições de viagem e a revogação imediata de vistos para funcionários do governo colombiano. "Essas medidas são apenas o começo. Não permitiremos que o governo colombiano viole suas obrigações legais relacionadas à aceitação e ao retorno dos criminosos que forçaram sua entrada nos Estados Unidos", advertiu Trump, em suas redes sociais.

Petro respondeu ordenando ao Ministério do Comércio Exterior que também imponha uma tarifa de 25% sobre os produtos procedentes dos Estados Unidos, e pediu que seu governo "dirija" as exportações para outros países.

O presidente esquerdista mostrou seu incômodo com Trump ao impedir a entrada dos aviões devido a supostos maus-tratos aplicados aos imigrantes que Washington pretendia enviar para a Colômbia. "Um imigrante não é um criminoso, e deve ser tratado com a dignidade que um ser humano merece. Por isso, mandei de volta os aviões militares americanos que transportavam imigrantes colombianos", justificou, na rede social X.

Marco Rubio, disse que Petro havia autorizado os voos e cancelado "sua autorização quando os aviões estavam no ar". Rubio se prepara para fazer sua primeira visita à América Latina como chefe da diplomacia americana. A Colômbia não está no roteiro.

Os Estados Unidos são o principal parceiro comercial da Colômbia e suas forças militares cooperam há décadas com a luta contra as guerrilhas e os cartéis do narcotráfico.

Desde a posse de Trump, os Estados Unidos deportaram imigrantes em situação irregular para o Brasil e a Guatemala. As ameaças do presidente americano de deportar milhões de imigrantes o colocam em conflito com governos da América Latina, de onde se estima ser procedente a maior parte dos 11 milhões de imigrantes que vivem nos Estados Unidos sem documentos.

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, solidarizou-se hoje com o governo colombiano, por meio de uma publicação no aplicativo Telegram: “Colômbia e Venezuela (...) saberemos superar as dificuldades (...) construamos a prosperidade dos nossos povos na América Latina e no Caribe.”