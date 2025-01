Paquistão aprova lei que pune desinformação com três anos de prisão

O Paquistão aprovou uma lei que pune desinformação na internet com até 3 anos de prisão, gerando críticas de jornalistas por ameaça à liberdade

"Escutei mais 'sim' do que 'não', então a lei está aprovada", afirmou Syedaal Khan, vice-presidente do Senado paquistanês, em meio a protestos de opositores e jornalistas.

O Paquistão aprovou nesta terça-feira, 28, uma lei que pune a desinformação na internet com até três anos de prisão , medida que grupos de jornalistas denunciaram como uma forma de repressão à dissidência.

A nova legislação prevê a punição de qualquer pessoa que "divulgue intencionalmente" informações na internet que as autoridades "tenham motivos para acreditar serem falsas ou fabricadas e que possam causar medo, pânico, agitação ou desordem".

Lei contra desinformação: projeto ainda passará por ratificação



A proposta foi aprovada na semana passada pela Assembleia Nacional e levada à votação no Senado nesta terça-feira. Agora, o projeto precisa ser ratificado pelo presidente Asif Ali Zardari para entrar em vigor.

De acordo com a Lei de Prevenção de Crimes Eletrônicos, apresentada na Assembleia Nacional na última quarta-feira, 22, as autoridades locais terão o poder de criar uma agência para ordenar o bloqueio imediato de conteúdos considerados “ilegais e ofensivos” nas mídias sociais. Isso inclui postagens críticas a juízes, às forças armadas, ao parlamento ou às assembleias provinciais.

Lei contra desinformação: jornalistas rejeitam o projeto



Segundo o texto da lei, as plataformas de mídia social deverão se registrar na nova Autoridade de Proteção e Regulamentação de Mídia Social, estando sujeitas a banimentos temporários ou permanentes caso não cumpram as exigências. Além disso, a disseminação de desinformação passa a ser uma infração criminal, punível com até três anos de prisão e multa de 2 milhões de rúpias (cerca de R$ 136 mil).