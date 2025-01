Dois militantes ecologistas interrompem peça com Sigourney Weaver em Londres

Dois ativistas do grupo ambientalista 'Just Stop Oil' interromperam uma peça de William Shakespeare, com a atriz americana Sigourney Weaver, em um teatro de Londres na noite de segunda-feira para protestar contra a inação em relação às mudanças climáticas.

Os dois ativistas invadiram o palco durante a apresentação da peça "A Tempestade" no palco do Drury Lane, o teatro mais antigo da Inglaterra, jogando confete e segurando um cartaz com a frase "Mais de 1,5 grau é um naufrágio global", de acordo com imagens divulgadas pelo grupo ambientalista do Reino Unido.