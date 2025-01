Deputado do Psol pede que MP investigue R. R. Soares por fake news sobre o Pix

As declarações de R. R. Soares foram transmitidas após a publicação de uma normativa da Receita Federal que ampliava a fiscalização de transações realizadas por pessoas físicas via Pix.

O deputado do Psol solicita que o Ministério Público tome as medidas cabíveis para apurar as falas do pastor. À imprensa, a TV Bandeirantes não comentou diretamente a ação do pastor e afirmou que o programa Show da Fé é uma produção independente.