Cessar-fogo: Hamas liberta quatro soldados israelenses mantidas em Gaza

As quatro soldados foram primeiramente entregues à Cruz Vermelha, que as transferiu para o Exército israelense .

As quatro jovens, vestidas com uniformes militares, acenaram sorridentes para a multidão.

Entre esta lista de detentos está Mohammed Tous, membro de 69 anos do Fatah e o palestino preso ininterruptamente por mais tempo, há quase 40 anos, de acordo com o Clube dos Prisioneiros Palestinos, ONG de defesa dos detentos.

A troca faz parte de uma trégua em fases que pôs fim a mais de 15 meses de guerra.

Na primeira etapa, que deve durar seis semanas, 33 reféns serão libertados em troca de 1.900 prisioneiros palestinos. Os nomes dos 33 já foram anunciados, mas a ordem cronológica da libertação não foi especificada.

O Exército israelense disse neste sábado estar muito preocupado com a situação das duas últimas crianças reféns, de uma família de origem argentina, que permanecem em Gaza. Elas são Shiri Bibas e seus filhos, Kfir e Ariel Bibas, de 2 e 5 anos, que foram sequestrados com a mãe no dia do ataque.