Militares israelenses libertadas em Gaza chegam a Israel

As quatro mulheres militares israelenses libertadas pelo Hamas e pela Jihad Islâmica em Gaza, neste sábado (25), chegaram a Israel, anunciou o Exército, e puderam se reunir com seus pais.

As quatro mulheres chegaram às instalações preparadas para recebê-las no sul de Israel, "onde se reuniram com seus pais", acrescentaram os militares.