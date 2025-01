Exército israelense afirma que matou '20 mil agentes do Hamas' em Gaza

O chefe do Estado-Maior israelense, general Herzi Halevi, afirmou nesta terça-feira (21) que as forças de seu país mataram cerca de "20 mil agentes" do movimento islamista palestino Hamas ao longo dos mais de 15 meses de conflito em Gaza.

"O braço militar do Hamas foi duramente atingido. A maioria da cúpula da organização foi abatida", declarou Halevi em um discurso televisionado, algumas horas após anunciar sua renúncia.