Cessar-fogo: exército libanês acusa Israel de 'atrasar' retirada

Cessar-fogo: atrasos no acordo dificultam o fim dos conflitos / Crédito: GPO/AFP

O exército libanês declarou, neste sábado, 25, que estava pronto para posicionar suas forças no sul do país e acusou Israel de "atrasar" sua retirada sob um acordo de cessar-fogo que entrou em vigor em 27 de novembro. "Houve um atraso em vários estágios como resultado da procrastinação na retirada por parte do inimigo israelense", disse o exército em um comunicado, assinalando que estava "pronto para continuar sua mobilização assim que o inimigo israelense se retirar".