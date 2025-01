Pandas são flagrados brincando na neve em zoológico dos EUA após nevasca em Washington

Após maior nevasca da década no leste dos EUA, os pandas do Zoológico Nacional de Washington se divertiram com a camada de neve que se formou sobre o solo / Crédito: Reprodução/Smithsonian’s National Zoo

O mais novo casal de pandas de um zoológico nos Estados Unidos (EUA) parece estar aproveitando bem o clima e o ambiente da nova casa. Os ursos foram flagrados se divertindo com a neve após uma forte nevasca atingir a região onde fica o zoo. Bao Li e Qing Bao, os novos pandas do Zoológico Nacional de Washington, foram transportados da China para a capital dos EUA, instalados em um recinto no instituto e já se tornaram assunto no mundo após protagonizarem uma cena com dose extra de fofura.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os pandas se divertiram na neve dentro do zoológico Devido à nevasca que atingiu o leste do país na última segunda-feira, 6, cerca de 13 centímetros de neve se acumularam no solo, proporcionando ao casal de ursos um cenário perfeito para que eles brincassem e dessem cambalhotas.

O flagra foi registrado e publicado nas redes sociais do Zoológico Nacional e Instituto de Biologia da Conservação de Smithsonian. No vídeo, é possível ver Bao e Qing rolando e correndo sobre a neve acumulada no solo do recinto.

Minissérie destaca a jornada dos pandas no zoo O local também lançou uma minissérie de vídeos no Youtube, a qual leva o público aos bastidores do processo de instalação e cuidados dos pandas no instituto.

Nos registros são mostradas as atividades da equipe de especialistas, arquitetos e pesquisadores com os novos animais. Os episódios da minissérie são publicados quinzenalmente, sendo um total de nove vídeos lançados até o dia da estreia da visitação aos pandas, destacando momentos especiais da jornada dos novos integrantes do zoo até a chegada ao novo lar. Embora tenham chegado aos EUA em 15 de outubro de 2024, o instituto anunciou que os pandas farão sua estreia para o público do local somente no dia 24 de janeiro, quando será liberada a visitação ao casal de ursos.