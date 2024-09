VÍDEO: Zoológico na China admite ter pintado cachorros para que parecessem pandas

Este não é o primeiro caso viral envolvendo cães pintados como pandas em zoológicos na China. Em maio, a equipe do Zoológico de Taizhou, no leste da China, também causou polêmica nas redes sociais após tingir cães da raça Chow Chow de preto e branco para se parecerem com filhotes de ursos panda.

Segundo zoológico na China é flagrado usando cachorros pintados como "pandas"

No registro feito por um dos visitantes do zoológico de Shanwei, que fica localizado no sul da província de Guangdong, é possível ver os animais andando pelo recinto e interagindo com os visitantes. A situação fez com que clientes pedissem o dinheiro de volta após testemunharem os “pandas” latindo e com a língua para fora da boca.

O vídeo foi publicado originalmente no Douyin, plataforma a chinesa equivalente ao TikTok, e já acumula dezenas de milhões de visualizações. A popularização do conteúdo rendeu críticas ao zoológico, que alega não ter engado os visitantes e afirma ter informado em uma placa que se tratava de “cachorros-panda”.

Após a repercussão de registros dos animais com comportamentos típicos de cachorros, a administração