EUA: tempestade de inverno traz chance de maior nevasca em uma década na região central do país

Rajadas de neve, gelo, vento e temperaturas extremas provocam condições perigosas de viagem em partes da região central dos Estados Unidos neste domingo, conforme uma tempestade de inverno traz a possibilidade da "maior nevasca em uma década" para algumas áreas do país. A tempestade deve se mover e alcançar estados da Costa Leste americana até amanhã, com forte congelamento esperado até mesmo no sul da Flórida.

A neve e o gelo cobriram as principais estradas em partes dos estados de Kansas e Indiana, onde a Guarda Nacional foi ativada para ajudar motoristas que ficaram presos. Esperam-se pelo menos 20 centímetros de neve. O Serviço Meteorológico Nacional emitiu alertas de tempestade de inverno do Kansas ao Missouri - onde foram relatadas condições de nevasca - para Nova Jersey amanhã.