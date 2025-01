Avião retorna ao aeroporto após se chocar com gaivotas

Segundo informações do site Flightradar24, o avião, modelo Airbus A320-200, decolou do Aeroporto João Paulo II às 14h39, mas retornou menos de 30 minutos depois, pousando às 15h07. A colisão teria ocorrido com um grupo de gaivotas .

Segundo o portal G1, testemunhas relataram que as gaivotas estavam na pista e, no momento da decolagem, alçaram voo, cruzando o caminho da aeronave.

Os passageiros do voo, que deveriam chegar a Lisboa por volta das 17h00 (horário local), precisaram ser transferidos para outra aeronave, modelo A321-253N. O voo foi retomado e os passageiros partiram de Ponta Delgada pela segunda vez, chegando à capital portuguesa com um atraso de aproximadamente duas horas.

Embora existam protocolos rigorosos para lidar com essas situações, cada incidente é avaliado individualmente para prevenir futuros problemas.

Colisões entre aviões e aves já inspiraram filmes

O “Milagre no Hudson” é um dos casos mais emblemáticos de colisão com aves, destacando a importância do treinamento e da resposta rápida da tripulação. Em 2009, um A320 da US Airways realizou um pouso de emergência no rio Hudson, em Nova York, após ambos os motores falharem devido a uma colisão com aves.

O incidente não apenas salvou vidas, mas também aumentou a conscientização global sobre a necessidade de estratégias eficazes de gerenciamento da avifauna nos aeroportos. Esse caso foi a inspiração para o filme Sully: O Herói do Rio Hudson.