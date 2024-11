Acidente com avião da FAB: saiba qual o modelo da aeronave que caiu

De acordo com a FAB, o piloto do modelo caído conseguiu realizar os procedimentos de ejeção e foi resgatado pela equipe de salvamento da força aérea.

As causas do acidente ainda são desconhecidas e serão investigadas, com atuação do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

Conheça as características do modelo T-27 Tucano e sua ficha técnica.