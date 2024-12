Brasileiro cria solução para economizar água em descargas e ganha reconhecimento internacional

A relevância dessa invenção foi reconhecida internacionalmente. Em 2024, Ezequiel foi um dos 13 vencedores do programa “Líderes do Futuro”, promovido pela Fundação Príncipe Albert II de Mônaco. Além disso, o “Piipee” acumula mais de 35 prêmios, incluindo um selo da Organização das Nações Unidas (ONU) que o reconhece como uma das soluções mais inovadoras para combater as mudanças climáticas até 2030.

No âmbito corporativo, o “Piipee” tem gerado impactos significativos, permitindo a redução de até 40% nos custos mensais com água. Já para os consumidores domésticos, a economia pode chegar a 50% na conta de água.