Acidente em rodovia deixa pelo menos 32 mortos em Minas Gerais

Colisão envolveu um ônibus, uma carreta e um carro de passeio na madrugada deste sábado em Teófilo Otoni / Crédito: Corpo de Bombeiros de Minas Gerais / Divulgação

Um acidente rodoviário deixou pelo menos 32 mortos na madrugada deste sábado, 21, em Teófilo Otoni, em Minas Gerais. A colisão envolveu um ônibus, uma carreta e um veículo de passeio, na BR-116, segundo o Corpo de Bombeiros mineiro. De acordo com os bombeiros, um ônibus que vinha de São Paulo com destino a Vitória da Conquista (BA) estourou o pneu e chocou-se de frente contra uma carreta. Um carro, que vinha atrás do ônibus também se envolveu no acidente.

Com o choque, o coletivo se incendiou. Segundo o Corpo de Bombeiros, 32 pessoas morreram carbonizadas e presas às ferragens. Outras 13 conseguiram sair do ônibus com vida e foram encaminhadas a hospitais.

"Após horas de trabalho, os bombeiros conseguiram debelar o incêndio e já fizeram a retirada de 22 vítimas fatais carbonizadas e presas nas ferragens", afirma o comunicado divulgado pelos bombeiros. Segundo os bombeiros, ainda há mais vítimas que devem ser retiradas do ônibus incendiado. Os três ocupantes do carro conseguiram sobreviver. Ainda não há informações sobre os ocupantes da carreta. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu por volta das 3 horas. A pista da rodovia foi parcialmente liberada, em sistema de pare e siga, às 10 horas.