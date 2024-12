Empresas apresentam ações de inovação e sustentabilidade no Ceará

FORTALEZA-CE, BRASIL, 11.12.2024: Beatriz Cavalcante, editora de economia. Evento ESG no O POVO. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) / Crédito: FÁBIO LIMA

As empresas participantes da segunda edição do Café da Manhã ESG (sigla em inglês para governança ambiental, social e corporativa), realizado nesta quarta-feira, 11, pelo O POVO, apresentaram ações inovadoras e sustentáveis dentro do próprio negócio. O evento realizado no Espaço de Cultura & Arte do O POVO teve como ideia conectar pessoas, empresas e projetos, fomentando a sigla que impacta mercados e consumidores.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A ocasião faz parte do lançamento da terceira Cartilha ESG, que compila cases de empresas que estão aplicando essas práticas tanto nas suas políticas internas como externas. Ao todo, cinco foram contempladas no material e na apresentação do Café ESG:

Cases da terceira Cartilha ESG No caso da Alece, Yuri Passos, coordenador da célula de sustentabilidade e gestão ambiental, afirma que o projeto começou para prestar serviço para a população cearense, com práticas sociais. "Nosso principal direcionamento é o planejamento estratégico para a Assembleia de Sustentabilidade, que, inclusive, envolve bastante a participação de todos os órgãos da casa. Até 2030, temos a missão de alcançar um excelente valor agregado. Nossa missão principal é fiscalizar com qualidade, mas também promover o desenvolvimento do sistema financeiro." Além disso, há uma ação com os resíduos, no pátio de compostagem. Neste ano, por exemplo, desde abril, cerca de 900 quilos de materiais que iriam para o lixo produziram mais de 100 quilos de composto orgânico.

Já a ArcelorMittal tem uma meta global de redução de 25% das emissões específicas de dióxido de carbono (CO2) até 2030, assim como neutralizar a pegada de carbono até 2050. Além disso, estão em um processo para receber até 2025 uma certificação voltada para sustentabilidade e responsabilidade no setor do aço. De acordo com Emanuela França, gerente de comunicação e relações institucionais da ArcelorMittal Pecém, os projetos contemplados pela companhia falam de histórias, transformação social e mudanças que envolvem a adoção de novas tecnologias. "Tudo isso é feito com base em quatro valores principais: propósito, sustentabilidade, qualidade e liderança. Nosso propósito é produzir soluções inteligentes para as pessoas e para o planeta, sempre respeitando esses valores."