Lula é operado após detecção de hemorragia intracraniana

"A cirurgia transcorreu sem intercorrências. No momento, o presidente encontra-se bem, sob monitorização em leito de UTI", finaliza a nota do hospital, assinada pelo diretor de Governança Clínica, Luiz Francisco Cardoso, e pelo diretor Clínico, Álvaro Sarkis.

Ainda conforme a nota do Sírio-Libanês, um boletim médico atualizado será emitido pela manhã, além da realização de uma coletiva de imprensa. Os médicos responsáveis pelos cuidados diretos com Lula são Roberto Kalil Filho e Ana Helena Germoglio.

Em outubro, Lula sofreu uma queda no banheiro da residência oficial, no Palácio da Alvorada, bateu a cabeça e precisou levar cinco pontos na região da nuca. Exames de imagem realizados logo após o acidente mostraram uma pequena hemorragia no cérebro do presidente. Após a queda, a equipe médica recomendou, por precaução, que Lula evitasse viagens de longa distância.



No dia 3 de novembro, ele voltou ao hospital para a realização de novos exames de imagem, dando continuidade ao acompanhamento iniciado após o acidente doméstico. De acordo com o boletim médico, Lula estava assintomático e o seu quadro era estável.