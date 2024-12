Lula diz que há muito a aprender com debates do PT sobre problemas do governo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou não participar presencialmente do seminário promovido pelo Partido dos Trabalhadores (PT) em Brasília porque, em sua avaliação, há muito o que aprender nos debates organizados sobre os problemas do governo e angústias da legenda.

"É uma pena que eu não possa estar em Brasília participando desse evento desde quinta-feira porque eu penso que eu teria muito o que aprender com os debates sobre formação política, sobre as angústias do nosso partido, sobre os problemas do nosso governo e sobre a expectativa da nossa militância", afirmou Lula, em participação no encerramento do seminário da sigla. O evento ocorre nesta sexta-feira, 6.