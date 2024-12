Juiz britânico vê crítica a sotaque como assédio racial após caso de brasileira no trabalho

O Tribunal de Apelações Trabalhistas (EAT, na sigla em inglês) do Reino Unido reconheceu que críticas a um sotaque estrangeiro podem ser consideradas assédio racial, depois que uma brasileira entrou com uma ação contra a universidade onde trabalhava por ouvir críticas sobre seu "forte" sotaque brasileiro. As informações foram reveladas pelo jornal britânico The Telegraph. Elaine Carozzi, que trabalhava como gerente de marketing na Universidade Hertfordshire, relatou que, apesar de sua fluência na língua inglesa, colegas e superiores faziam críticas sobre o seu sotaque, o que teria impactado sua atuação profissional e limitado sua participação em reuniões importantes.

"Como gerente de MKT (marketing) na UH Arts + Culture, por mais de um ano, suportei críticas bizarras sobre meu 'forte' sotaque brasileiro, incluindo trabalhar meu sotaque como condição para confirmar minha nomeação", escreveu a brasileira no LinkedIn.