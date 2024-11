Latam amplia em 12% voos no Brasil em 2025, com quatro novas rotas domésticas

A Latam vai operar 348 voos domésticos por dia no Brasil em 2025, 12% a mais do que em 2024. O processo de ampliação inclui quatro novas rotas distribuídas entre as regiões Sul, Norte e Sudeste. Com isso, a partir de abril do ano que vem, a malha aérea doméstica da companhia no País vai passar de 52 para 54 destinos e de 124 para 128 rotas estruturais.

Entre as novas rotas estão as que ligarão o Aeroporto de Guarulhos (São Paulo) a Rio Branco (AC) e Pelotas (RS). As duas adicionais conectam o Aeroporto de Congonhas, também na capital paulista, a Joinville (SC) e Ribeirão Preto, no interior do Estado.