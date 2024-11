"Escada do Céu" tem mais de 1.500 metros de altura e atrai milhares de visitantes na China

Com mais de 1.500 metros de altura e 168 metros de comprimento, Escada do Céu chama atenção de aventureiros na china. Veja vídeo

A "Escada do Céu", localizada no parque Natural Zhangjiajie, em meio as montanhas do Monte Qixing, na China, tem chamado a atenção de milhares de aventureiros. A estrutura fica a uma impressionante altura de mais de 1.500 metros acima do solo e tem 168 metros de comprimento.

A atração foi construída pensando não apenas no atrativo turístico, mas também como uma forma de desafiar o vigor dos mais aventureiros. Originalmente batizada de Tianti, a escada suspensa dá acesso ao conjunto de montanhas e vales famosos por terem sido inspiração para o filme Avatar.