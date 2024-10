Surfista é atacado por tubarão duas vezes na mesma praia nos EUA

Cole Taschman no hospital após ser mordido por um tubarão na sexta-feira, 25 Crédito: Reprodução / Arquivo Pessoal (Cole Taschman)

Um ditado muito famoso diz que "um raio não cai duas vezes no mesmo lugar", mas qual seria a possibilidade de ser atacado duas vezes por um tubarão na mesma praia? É justamente essa experiência que Cole Taschman, de 28 anos, relata ter vivido. Taschman estava na Flórida, nos Estados Unidos, mais precisamente na praia de Treasure Coast, quando foi atacado na perna pelo animal. Surpreendentemente, esse não foi o primeiro encontro do surfista com um tubarão nesta praia — ele também foi mordido em 2013 no mesmo local.



“Olhei para trás e ele estava, tipo, ao meu lado”, disse Taschman, que administra uma empresa de pesca fretada, ao canal WPTV, em West Palm Beach. “Eu apenas olhei e vi no último segundo ele submergindo e, então, se movendo para o meu lado. Eu meio que pude ver sua silhueta”, relatou, acrescentando: “Era uma fera. Era grande.” Taschman estima que o tubarão tinha de 2,1 a 2,4 metros de comprimento e causou significativamente mais danos do que o ataque de 2013. Homem é atacado por tubarão duas vezes na mesma praia: primeiros socorros Ao todo, o incidente durou apenas 15 segundos. Ele disse que o tubarão mordeu os dois pés e eles sangraram muito.

Taschman contou que seus amigos o carregaram até a praia e usaram correias de pranchas de surfe para estancar o sangramento em suas pernas antes de levá-lo ao Hospital Cleveland Clinic Martin North, em Stuart.

Ele passou por duas cirurgias e levou um total de 93 pontos. Com uma recuperação rápida, já na segunda-feira, 28, ele retornou para a sua residência.