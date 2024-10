Kamala Harris tenta se distanciar de comentário de Biden sobre os apoiadores de Trump

Ela observou que Biden "esclareceu seus comentários" nas redes sociais, garantindo que se referia à "retórica odiosa" do comediante Tony Hinchcliffe, que se referiu a Porto Rico como uma "ilha flutuante de lixo", em um comício de Donald Trump, no Madison Square Garden, em Nova York.

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, tentou se distanciar dos comentários que o presidente americano, Joe Biden, Biden fez nesta terça, 29. Harris disse aos repórteres: "Discordo veementemente de qualquer crítica às pessoas com base em quem elas votam".

A Casa Branca explica que o presidente referia-se especificamente às falas do comediante e não aos apoiadores de Trump. Harris disse que ela "será uma presidente para todos os americanos, quer vocês votem em mim ou não".

Harris: temos a oportunidade de virar a página da polarização política

Kamala também disse que os americanos têm a oportunidade de "virar a página" da polarização política no país nas próximas eleições, que acontecem no próximo dia 5 de novembro. Em discurso realizado em evento de campanha em Raleigh, na Carolina do Norte, a candidata democrata à Casa Branca disse que busca fazer progresso e que luta pelo futuro e liberdade.