Homem acha dinheiro no chão, compra raspadinha e ganha R$ 5,7 milhões nos EUA após vendedor orientar a escolher a aposta com o bilhete mais caro disponível Crédito: Divulgação/NCEL

Jerry Hicks, um norte-americano que vive na cidade de Banner Elk, no extremo oeste do estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos (EUA), ganhou um prêmio de cerca de R$ 5,7 milhões de uma forma curiosa após achar US$ 20 no chão. Depois de encontrar o dinheiro no estacionamento de uma loja de conveniências na última terça-feira, 22 de outubro, o morador do Condado de Avery decidiu usar o dinheiro para comprar um bilhete de loteria. O que ele não podia imaginar é que ganharia o maior prêmio disponível na raspadinha Extreme Cash com esse bilhete.

Em entrevista para a empresa de apostas North Carolina Education Lottery, administradora da raspadinha, ele decidiu gastar o valor achado na compra de um bilhete da raspadinha por ser um apostador frequente. Contudo, o vendedor explicou que o tipo de bilhete de loteria que ele normalmente comprava não estava disponível, o que o motivou a comprar uma nova modalidade, mais cara, com o dinheiro achado no chão. Para finalizar a compra, além do valor achado, Jerry "investiu" US$ 5 do próprio bolso. Americano ganha prêmio de R$ 5,7 milhões em raspadinha que comprou com dinheiro achado no chão

“Na verdade, eles não tinham o ingresso que eu estava procurando, então comprei esse”, afirmou rindo em entrevista para a loteria responsável pela raspadinha.

Com o gasto de US$ 25, equivalente a R$ 144, o americano foi premiado com US$ 1 milhão, algo no entorno de R$ 5,7 milhões pela cotação desta terça-feira, 30 de outubro de 2024. Americano ganha prêmio de R$ 5,7 milhões em raspadinha que comprou com dinheiro achado no chão; confira Crédito: SIMON MAINA / AFP Hicks contou que tem planos de utilizar os ganhos para ajudar seus filhos e se aposentar, já que soma mais de 56 anos trabalhando como carpinteiro.