Carolina do Norte inicia reconstrução após passagem do Helene

Quando o furacão Helene atingiu as montanhas, há quase uma semana, a água subiu “até a caixa de correio”, conta Shelby Holzhauser na porta de sua casa, que fica às margens do Rio Swannanoa.

Para dar descarga, Shelby precisa encher um balde no rio. Enquanto ela fala, seu marido liga o gerador emprestado por seu chefe, o que lhes permite cozinhar. “Todos se ajudam”, diz a professora, com orgulho. "Desde a catástrofe, eu me aproximei dos meus vizinhos. Eles vieram nos visitar, garantir que temos o que precisamos".

"Estamos no alto, achávamos que estivéssemos seguros, mas a água se aproximou tanto que peguei meu filho e saímos de casa. Tinha medo de que ficássemos presos", conta Shelby, uma professora do jardim de infância de 23 anos.

- Ajuda -

No estacionamento de um restaurante de fast-food fechado, veterinários oferecem atendimento emergencial gratuito a animais de estimação. Audrey Pace veio de uma clínica para ajudar. “Os animais representam um apoio incondicional para as pessoas”, diz, antes de receber um carro que chega trazendo um cão.

No campo ao lado, helicópteros decolam e pousam, fazendo barulho. Mais adiante, uma área de casas móveis típicas de zonas rurais carentes dos Estados Unidos foi devastada, com algumas residências destruídas. Em uma delas, a decoração de Natal e uma roupa infantil com o logotipo do filme "Star Wars" podem ser vistas através de uma parede quebrada.