A adolescente Kamberlyn Bowler, de 15 anos, precisou ser internada após desenvolver uma infecção causada pela bactéria Escherichia coli, (E. coli) no estado de Colorado, nos Estados Unidos. O caso foi divulgado nessa segunda-feira, 28, pela rede NBC News, e reflete o recente surto de infecções registrado na rede de fastfood McDonald´s nos EUA.

A adolescente foi internada com insuficiência renal depois de consumir por diversas vezes o lanche “quarterão” da rede de fast-food, McDonald´s, entre os meses de setembro e outubro. Apesar da seriedade do caso, Kamberlyn espera ser liberada do hospital após completar as sessões do tratamento de diálise.

A principal forma de contaminação para a bactéria E. coli é por meio de alimentos mal cozidos, como carnes e verduras ou através do contato com as fezes de pessoas infectadas. Os sintomas incluem diarreia aquosa ou sanguinolenta, dor abdominal, náuseas e vômitos, além de febre. Casos mais graves podem apresentar complicações ou mesmo levar o paciente a morte.