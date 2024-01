SP: grupo de motociclistas apedreja loja do McDonalds

Uma unidade do McDonald’s, localizada no Centro de São Paulo, foi depredada na noite dessa segunda-feira, 4, por um grupo de motociclistas. Vídeos registrados por pessoas que passavam pelo local mostram os homens atirando pedras na parte interna do estabelecimento, sediado na avenida Ipiranga.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirma, em nota, que os policiais que estavam no local solicitaram reforço para dispersar os agressores, considerando que “eles estavam em maior número e os agentes não tinham equipamento de menor potencial ofensivo para controlar o tumulto”.

Segundo o texto, enquanto aguardavam o suporte, os policiais fizeram a proteção dos hóspedes de um hotel que fica ao lado do estabelecimento para não serem atingidos por objetos lançados contra eles.

A corporação informa ainda que os agressores, que estavam em motocicletas, foram dispersos quando a viatura chegou ao local.

Não foi registrado boletim de ocorrência do caso por parte do estabelecimento. O POVO tentou entrar em contato com a comunicação institucional do McDonald’s por meio do e-mail disponibilizado no portal do estabelecimento, às 17h16min desta terça-feira, 5, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.