Mulher morre ao ser atingida por hélice de avião enquanto fotografava paraquedistas

A fotógrafa Amanda Gallagher, de 37 anos, morreu após tentar tirar fotos de um grupo de paraquedistas no estado do Kansas, nos Estados Unidos. No momento do acidente, Amanda deu alguns passos para trás em direção ao avião que estava com a hélice em funcionamento.

Segundo o portal ABC News, a empresa responsável pela programação dos paraquedistas, Air Capital Drop Zone, emitiu um comunicado lamentando a morte e afirma não compreender as motivações pelas quais Amanda estaria na frente da hélice, violando um dos “procedimentos básicos de segurança”.

Conforme as autoridades locais, a fotógrafa foi levada para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos ocasionados pelo acidente. Os órgãos de segurança estão investigando o ocorrido que foi registrado na tarde do último sábado, 26.