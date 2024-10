Santo Graal dos naufrágios? Tesouro de mais de R$ 100 bilhões é disputado por 4 povos ao redor do mundo

O San José estava carregado de ouro, prata e esmeralda na ocasião em que afundou em junho de 1708. Crédito: Reprodução/Marinha da Colômbia via AFP

Histórias marítimas desde sempre aguçaram a curiosidade do homem, ainda mais envolvendo tesouros e fortunas perdidas. Mas, para além do imaginário popular, uma fortuna naufragada há mais de 300 anos e estimada em mais de R$ 100 bilhões é o centro de uma disputa de décadas entre quatros povos ao redor do mundo. Na América do Sul, mais precisamente na costa da Colômbia, o galeão San José, que já chegou a ser definido como o "Santo Graal dos naufrágios", é o cerne de uma disputa entre colombianos, espanhóis, povos indígenas da Bolívia e norte-americanos. Mas quem seria o verdadeiro dono de tamanha fortuna? No fundo do mar há mais de 300 anos, San José carrega consigo riqueza avaliada em mais de R$ 100 bilhões Em 8 de junho de 1708, o San José se dirigia à cidade de Cartagena, na Colômbia, para fazer uma última parada antes de se dirigir à Europa. O navio era de propriedade da Espanha e carregava consigo grandes quantidades de ouro, prata e esmeraldas subtraídas das colônias espanholas na América Latina.

Na época, uma guerra na no continente europeu colocou Espanha e Inglaterra em conflito. O plano dos ingleses consistia em saquear todas as pedras preciosas que estavam dentro do San José. O naufrágio do San José ocorreu em 8 de junho de 1708, nas proximidades de Cartagena, na Colômbia. Crédito: Reprodução/Wikimmedia (Domínio Público) No auge do conflito, um navio inglês disparou uma bala de canhão no armazém de pólvora a bordo do San José, fazendo com que a embarcação explodisse e naufragasse em poucos minutos, matando cerca de 600 pessoas. Toda a grande quantidade de riquezas presente no navio foi parar no fundo do oceano.

Tesouro do San José é disputado por quatro povos e caso foi parar no Tribunal de Haia Nos anos 1980, uma empresa de exploração dos Estados Unidos chamada Sea Search Armada anunciou ter encontrado o que sobrou dos galeão San José, bem como indícios do tesouro que carregava. Em 2015, foi a vez do governo da Colômbia anunciar que haviam descoberto os destroços do navio num local diferente do que fora inicialmente informado pelos EUA. Desde então, colombianos argumentam que a Sea Search Armada não têm quaisquer direitos sobre o navio ou ao tesouro lá presente.

Tempos depois, foi a vez dos espanhois entrarem na briga. O país europeu diz que tanto o San José, quanto as pedras preciosas são de propriedade do governo da Espanha. Colombianos, espanhois, estadunidenses e bolivianos requerem parte do tesouro afundado do San José. Crédito: Reprodução/Marinha da Colômbia via AFP Por sua vez, grupos indígenas originários da Bolívia e do Peru argumentam que parte do tesouro do San José pertence a eles, uma vez que toda a riqueza é fruto de exploração e saques feitos pela Coroa Espanhola ainda durante o período colonial.

“Essa carga pertence ao nosso povo”, diz Samuel Flores, líder indígena boliviano em entrevista à BBC. Samuel destaca especialmente que as cargas de pedras preciosas foram retiradas à força das colônias por meio do massacre dos povos originários. Todo o processo sobre a “guarda do San José” foi parar no Tribunal Internacional de Haia, sediado nos Países Baixos. A empresa Sea Search Armada estima que mais de R$ 98 bilhões em ouro, prata e esmeraldas estejam naufragados junto ao navio. O valor, contudo, pode ser muito maior a depender do destino final dos artefatos, pedras preciosas e moedas de prata e ouro.

Moedas de ouro "descansam" no fundo do mar na costa da Colômbia a mais de 300 anos. Crédito: Reprodução/Marinha da Colômbia via AFP Milhares de moedas douradas dividem espaço com destroços e restos de esqueletos no campo de escombros do San José na costa da Colômbia. O arqueólogo marinho Rodrigo Pacheco Ruiz, em entrevista a BBC de Londres, defende que os destroços de San José fiquem onde estão. “Trazer os tesouros para a superfície os torna apenas uma pilha de coisas sem história para contar”, diz o pesquisador.