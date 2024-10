EUA: Trabalhadores portuários suspendem greve até 15 de janeiro; reajuste será de 62%

Os trabalhadores portuários dos Estados Unidos concordaram em voltar ao trabalho depois que os operadores dos terminais melhoraram sua oferta de contrato, encerrando uma greve de três dias que ameaçava prejudicar a economia americana.

O avanço nesta quinta-feira, 3, ocorreu depois que os empregadores do porto ofereceram um aumento de 62% nos salários ao longo de seis anos, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

A oferta é menor do que a demanda do sindicato (de 77%) ao longo da vigência do contrato, mas é um aumento muito maior do que a maioria dos principais contratos de trabalho.