Dólar sobe em linha com juro de Treasuries à espera de payroll

O dólar abriu esta sexta-feira, 4, em queda, mas passou a subir, dando fôlego aos juros futuros. Os ativos locais acompanham a valorização da curva de rendimento dos Treasuries em meio à espera pelo relatório oficial de emprego dos Estados Unidos, o payroll (9h30). Os dados devem guiar os mercados globais nesta sexta-feira de agenda interna esvaziada.

Para o payroll, a expectativa é de que a economia dos Estados Unidos tenha criado 140 mil empregos em setembro, de 142 mil vagas em agosto. A mediana para o salário médio por hora deve subir 0,3% na comparação mensal e taxa de desemprego deve seguir em 4,2%.

Também a elevação dos preços dos petróleo pelo quarto dia seguido continua pesando no sentimento de risco lá fora. Há incertezas sobre a oferta diante da escalada do conflito no Oriente Médio e temores inflacionários. No entanto, o fôlego da commodity é contido à medida que não se confirmaram os rumores de que Israel poderia atacar instalações petrolíferas iranianas.