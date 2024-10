Surfista morre após ser atacada por peixe-espada na Indonésia

Giulia Manfrini trabalhava como instrutora de surfe na Indonésia Crédito: Reprodução/Instagram/@giuliamanfrini

Uma surfista italiana, Giulia Manfrini, de 36 anos, morreu após ser atacada por um peixe-espada na Indonésia na sexta-feira, 18. As informações são do jornal The Telegraph. Segundo relatos, a mulher estava surfando quando o animal saltou da água e a atingiu no peito. O incidente ocorreu na Ilha de Masokut, famoso ponto de surfe no arquipélago Mentawai, que fica ao largo da costa oeste de Sumatra. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Dois outros surfistas, identificados como Massimo Ferro e Alexandre Ribas, testemunharam o ocorrido e prestaram os primeiros socorros.

“O mar, que te deu tanto, tirou sua vida. Descanse em paz,” escreveu um italiano. Outro escreveu: “Acabei de ouvir a terrível notícia. RIP.” Surfista trabalhava como instrutora de surfe Manfrini era da cidade de Venaria Reale, onde seu pai era advogado e sua mãe médica. A surfista se formou em direito, mas inicialmente seguiu carreira como treinadora de snowboard. Depois, desenvolveu interesse pelo surfe e se mudou para Bali, onde trabalhava como instrutora de surfe. Conforme o The Telegraph, as autoridades planejam transportar seu corpo de barco até o porto de Padang, na costa oeste de Sumatra, de onde será repatriado para a Itália.