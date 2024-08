Profissionais do Distrito Sanitário Especial Indígena do Ceará recebem treinamentos do Samu

Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros profissionais do Distrito Sanitário Especial Indígena do Ceará (Dsei) participaram. Objetivo é beneficiar 38 mil indígenas

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), unidade da Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa), iniciou o treinamento de 120 profissionais do Distrito Sanitário Especial Indígena do Ceará (Dsei), na sede do órgão, em Fortaleza. Os treinamentos seguem até esta sexta-feira, 30.

O Dsei é um órgão ligado ao Ministério da Saúde e os treinamentos englobam aulas práticas e teóricas, relacionadas aos primeiros socorros e Suporte Básico de Vida. O órgão acompanha 17 municípios do Ceará que têm população indígena, a maioria se concentra na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Estão à frente do curso Yuri Tavares, diretor do Núcleo de Educação em Emergências (NEU) do Samu, e a enfermeira Samyla Citó. “Se você começa a fazer as manobras de primeiros socorros logo, enquanto a ambulância do Samu 192 não chega ao local para realizar o atendimento, você pode mudar o desfecho do paciente que esteja precisando de salvamento naquela hora”, explica Yuri, em nota.