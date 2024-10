Russo é salvo após ficar 67 dias à deriva em alto mar; homem perdeu 50 kg

Um homem foi resgatado no alto-mar na Rússia após ficar 67 dias à deriva em um pequeno bote inflável. Dentro da embarcação estavam o homem, Mikhail Pichugin, de 46 anos; seu irmão, de 49 anos; e seu sobrinho, de apenas 15. Porém, os outros dois já estavam sem vida.

O trio havia saído para observar baleias, quando o motor do barco parou no caminho de volta, no dia 9 de agosto. Apesar dos esforços iniciais, os serviços de emergência falharam em localizar o trio e as buscas foram suspensas em meados de setembro.

