Naufrágio nas Ilhas Canárias mata nove migrantes e deixa 48 desaparecidos

Vinte e sete sobreviventes foram resgatados. O naufrágio aconteceu quatro milhas (6,4 quilômetros) ao sul do porto de La Estaca, na ilha de El Hierro. Pouco depois da meia-noite (horário local), os migrantes alertaram os serviços de emergência.

A organização espanhola de resgate no mar informou em um comunicado que 84 pessoas viajavam n barco. Nove corpos foram recuperados e uma "operação de busca está em curso para encontrar 48 desaparecidos".

Ao menos nove migrantes morreram e 48 são considerados desaparecidos no naufrágio de uma embarcação nas imediações de El Hierro, uma das ilhas espanholas das Canárias, perto da costa de África, informou neste sábado (28) o Salvamento Marítimo.

"Durante as operações de resgate, a embarcação virou quando os ocupantes se concentraram em um dos lados", informou a organização Salvamento Marítimo.

O arquipélago espanhol das Canárias fica ao noroeste das costas africanas e tem sete grandes ilhas.

No início de setembro, o naufrágio de uma embarcação de migrantes que tentavam chegar ao continente europeu via Canárias provocou pelo menos 39 mortes perto da costa do Senegal.