Restos mortais de alpinista são encontrados no Everest após 100 anos

A descoberta da bota de Irvine causou comoção em toda a comunidade global de montanhismo quando a National Geographic publicou a notícia na manhã da última sexta-feira, 11. Irvine e Mallory desapareceram nas encostas superiores do Monte Everest 31 anos antes de Edmund Hillary e Tenzing Norgay se tornarem as primeiras pessoas conhecidas a chegar ao topo, em 1953.

Restos mortais parciais do alpinista Andrew “Sandy” Irvine foram encontrados por uma equipe de alpinistas da National Geographic, informou a revista. A descoberta se dá um século após o cidadão britânico perder a vida na tentativa de chegar ao topo do Monte Everest.

De acordo com um comunicado à imprensa que acompanha a história, uma equipe liderada pelo fotógrafo e cineasta Jimmy Chin, juntamente com os membros Erich Roepke e Mark Fisher, encontrou a bota no Tibete. O membro foi achado em uma seção da Geleira Central Rongbuk, abaixo da Face Norte do Everest, em setembro.

A bota continha parte de uma meia e a vestimenta tinha as iniciais e o sobrenome de Irvine costurados nela.

Monte Everest: resolução do mistério

Os restos mortais parciais — identificados pelo nome costurado na meia — estão agora em posse da Associação de Montanhismo do Tibete, na China, a qual é responsável pelas autorizações de escalada no lado norte do Everest.