Pé encontrado no Monte Everest pode solucionar mistério depois de 100 anos

Um dos maiores mistérios do alpinismo, que ronda desde 1924, pode ser solucionado após uma descoberta em setembro deste ano. Um pé, que se acredita pertencer ao alpinista britânico Andrew Comyn "Sandy" Irvine, foi encontrado no Monte Everest.

O corpo do companheiro foi encontrado em 1999 por um alpinista americano. Os restos mortais de Irvine, no entanto, seguiam desaparecidos.

Segundo a National Geographic, as autoridades britânicas estão verificando a identidade do pé. Os documentaristas estão confiantes. A meia, encontrada dentro da bota, tinha as iniciais "A.C. Irvine" bordadas.

O pé foi encontrado enquanto a equipe descia a geleira Central Rongbuk. Eles encontraram um cilindro de oxigênio datado com o ano de 1933. Entusiasmados com o sinal, a equipe realizou buscas por perto do local por vários dias até encontrarem uma bota emergindo do gelo derretido.

"Às vezes, na vida, as maiores descobertas ocorrem quando você nem está olhando. Este foi um momento monumental e emocionante para nós e para toda a nossa equipe em campo, e esperamos que isso possa finalmente trazer paz de espírito para seus familiares e para o mundo do alpinismo em geral", destaca Chin, que também é vencedor do Oscar pelo documentário 'Free Solo'.