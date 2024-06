Degelo do Everest traz à luz corpos e lixo de centenas de montanhistas A missão de limpar o Everest e os picos vizinhos do Lhotse e do Nuptse é difícil, perigosa e macabra. Desde 1920, mais de 300 pessoas morreram no ponto mais alto do mundo 10:04 | 27/06/2024 Autor AFP AFP Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia

Tendas de montanhistas são retratadas no acampamento base do Everest, na região do Monte Everest, no distrito de Solukhumbu, em 18 de abril de 2024, no décimo aniversário de uma avalanche que matou 16 guias nepaleses Crédito: PURNIMA SHRESTHA / AFP

O desaparecimento da neve e do gelo nas encostas do Everest, consequência da mudança climática, traz à luz corpos de centenas de montanhistas que morreram tentando chegar ao topo do mundo. Entre os que escalam o pico mais elevado do Himalaia este ano está uma equipe singular, cujo objetivo não é chegar ao cume de 8.849 metros, mas sim, descer restos mortais esquecidos.

Arriscando a vida, já recuperaram cinco corpos congelados, incluindo um esqueleto, que depois levaram para Katmandu, capital do Nepal. Dois corpos já pré-identificados aguardam "testes detalhados" para confirmar suas identidades, disse Rakesh Gurung, do Ministério do Turismo do Nepal. Alguns serão cremados. A missão de limpar o Everest e os picos vizinhos do Lhotse e do Nuptse é difícil, perigosa e macabra. "Devido aos efeitos das mudanças climáticas, os corpos e os resíduos tornam-se mais visíveis à medida que a camada de neve diminui", disse à AFP Aditya Karki, comandante do Exército nepalês que lidera uma equipe de 12 soldados e 18 montanhistas.

Mais de 300 pessoas morreram no Everest desde o início das expedições na década de 1920, oito delas na última temporada. Muitos corpos ficaram no local, alguns escondidos pela neve ou em fendas profundas. Outros ainda são visíveis com seus equipamentos de escalada e se tornaram pontos de referência para os montanhistas que lhes deram apelidos como "Botas Verdes" ou "Bela Adormecida". "Zona da morte": os baixos níveis de oxigênio no Everest "Há um efeito psicológico", diz o major Aditya Karki. "As pessoas acreditam que estão entrando em território divino quando sobem montanhas, mas se observam cadáveres ao longo do caminho, isso pode ter um efeito negativo", diz. Muitos corpos são encontrados na chamada "zona da morte", onde os baixos níveis de oxigênio aumentam o risco à saúde e podem ser fatais para quem permanece lá por muito tempo. Para retirar um dos corpos presos no gelo foi necessário trabalhar com água quente e machado durante 11 horas. Nesta fotografia tirada em 12 de junho de 2024, trabalhadores separam materiais residuais recuperados do Monte Everest para reciclagem em Katmandu Crédito: PRAKASH MATHEMA / AFP

"É extremamente difícil", diz Tshiring Jangbu Sherpa, que liderou a expedição para recuperar o corpo. "Tirar o corpo é uma coisa, levar para baixo é outra", diz. A recuperação de cadáveres em grandes altitudes é controversa entre os montanhistas. Custa milhares de dólares e requer até oito socorristas para cada corpo. É difícil transportar cargas pesadas em grandes altitudes e um cadáver pode pesar mais de 100 quilos. Mas Aditya Karki acredita que o esforço é necessário.