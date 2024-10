Mulher morre em acidente de moto e filha presencia situação no interior do Goiás

A filha, uma adolescente de 14 anos, estava na garupa do veículo e presenciou toda o acidente

Uma motociclista de 32 anos morreu após um acidente nessa quarta-feira, 2, no município de Jaguará, no estado de Goiás. A filha, uma adolescente de 14 anos, estava na garupa do veículo e presenciou toda a situação.

A moto em que a mãe e a filha estavam foi atingida por um carro. A adolescente foi empurrada até a calçada e, segundo o Corpo de Bombeiros, teve ferimentos leves. Já a mãe, não resistiu aos ferimentos.