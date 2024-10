Homem foi jogado no mar após o barco em que estava virar durante a tempestade que ocorreu antes do furacão. Ele esperou a noite toda pelo resgate

Crédito: US COAST GUARD / AFP

Um homem foi resgatado pela Guarda Costeira dos Estados Unidos após ficar à deriva em um pedaço de isopor durante a passagem do furacão Milton na Flórida. Ele estava em um barco que virou no mar horas antes da chegada do furacão.

Ele foi salvo com a ajuda de um helicóptero, a cerca de 48 quilômetros de Longboat Key, em Sarasota, a 30 quilômetros de onde estava centrado o furacão. As informações são da Guarda Costeira.