Furacão Milton causa estragos em Clearwater, na Flórida

Gerard MARTINEZ, com Jesús OLARTE em Punta Gorda

Gerard MARTINEZ, com Jesús OLARTE em Punta Gorda Autor

Lidier Rodríguez e Sandra Escalona estão exaustos. Na madrugada desta quinta-feira (10), seu apartamento em Clearwater, no oeste da Flórida, começou a inundar durante a passagem do furacão Milton, e eles tiveram que subir correndo as escadas para salvar suas vidas.

Horas depois, o casal observa os serviços de emergência que os socorreram pela manhã ajudando outros moradores a deixarem suas casas em um condomínio de prédios de dois andares.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O local, situado em uma rua baixa perto da baía de Tampa, ainda está alagado e os bombeiros e policiais mobilizados vão de um lado a outro com barcos para levar as pessoas até terra firme.