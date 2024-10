Furacão Milton deixa 2,8 milhões de lares sem eletricidade na Flórida

Gerard MARTINEZ com Charlotte CAUSIT em Washington

Autor Gerard MARTINEZ com Charlotte CAUSIT em Washington

Durante a noite foram registados ventos extremos de até 165 km/h, segundo dados do NHC, que alertou para riscos de inundações.

O Centro Nacional de Furacões (NHC) informou por volta das 20h30 de quarta-feira (17h30 em Brasília) que Milton havia atingido a costa "perto de Siesta Key, no condado de Sarasota".

O furacão Milton, enfraquecido, mas ainda muito perigoso, passa nesta quinta-feira (10) pela Flórida, deixando mais de 2,8 milhões de lares sem eletricidade e provocando inundações, duas semanas depois da passagem devastadora do furacão Helene.

Degradado para a categoria 3 (de 5), a potência do furacão diminuiu na manhã desta quinta-feira, passando para a categoria 1, segundo o NHC.

Pouco antes de Milton chegar ao continente, o governador da Flórida, Ron DeSantis, pediu aos habitantes do estado que "ficassem dentro de casa e longe das estradas".

Também provocou tornados antes de atingir o centro e sul do estado, segundo o Weather Channel.

Acompanhada por "ventos extremos" e chuvas fortes, a mega tempestade causou inundações "instantâneas" na chegada, afirmou o relatório do NHC.

O Milton deve se mover agora em direção ao Oceano Atlântico, com a turística Orlando – sede do Walt Disney World – em seu caminho.

"Ainda estamos nos recuperando" do furacão Helene, que deixou "o solo encharcado", disse.

Milton mostra sua fúria apenas duas semanas após outro grande furacão, Helene, devastar a Flórida e outros estados do sudeste, deixando pelo menos 236 mortos.

No México, o Helene causou pequenos danos à costa, mas deixou dezenas de pescadores à deriva.

Milton "será uma tempestade mortal e catastrófica", alertou Deanne Criswell, diretora da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências (Fema).

A Flórida, terceiro estado mais populoso do país e destino turístico frequente, está acostumada com furacões.

Segundo os cientistas, a mudança climática desempenha um papel na rápida intensificação dos furacões, porque as superfícies oceânicas mais quentes liberam mais vapor d'água, o que dá mais energia às tempestades e intensifica os seus ventos.

As chuvas e ventos provocados pelo furacão Helene foram 10% mais intensos devido à mudança climática, segundo um estudo publicado na quarta-feira pela World Weather Attribution (WWA).

- Eleições e teorias da conspiração -

O presidente Biden foi informado sobre os "impactos iniciais" do Milton, segundo a Casa Branca, já que a resposta do governo democrata será acompanhado de perto pelos republicanos a quatro semanas da eleição presidencial.

Donald Trump e seus aliados republicanos de extrema direita fizeram dos desastres de Helene e Milton um tema de campanha.

Rapidamente se propagaram teorias da conspiração sobre o impacto do governo no clima e desinformação sobre o suposto fracasso do governo Biden e da candidata democrata, Kamala Harris, em sua resposta à emergência.

"O oeste da Carolina do Norte, e todo o estado, aliás, foram totalmente e incompetentemente mal administrados por Harris e Biden", disse Trump na quarta-feira em sua rede Truth Social.

"Aguente firme e vote para que esses horríveis 'funcionários públicos' saiam do cargo", acrescentou.

Harris provocou Trump em um programa de TV na noite de terça-feira: "Você não tem empatia pelo sofrimento das pessoas?", questionou.

