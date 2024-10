Hezbollah: o que é, significado do nome, munição, onde atua e mais

Antigo líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, foi morto em bombardeio israelense. Saiba mais sobre o grupo extremista Crédito: HAITHAM MUSSAWI / AFP

Na última semana, Israel mudou sua frente de combate e passou a ter como alvos os combatentes do grupo islâmico libanês Hezbollah. Após onze meses de ataques à Gaza, o exército israelense anunciou uma invasão ao Líbano por terra na madrugada desta terça-feira, 1º (noite de segunda, 30, no Brasil). O Hezbollah, cujo nome significa “partido de Deus”, também apoia o grupo extremista Hamas, que controla o território palestino e segue em conflito com Israel. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Desde a sua criação, em 1982, os objetivos locais do Hezbollah se abrandaram. No entanto, ainda se opõe ao governo israelense, com ataques na região da fronteira do Líbano.



Conflito no Oriente Médio: o que é o Hezbollah? O Hezbollah, grupo militar libanês, foi fundado em 1982 durante a Guerra Civil Libanesa, conflito iniciado em 1975 e que durou 15 anos. Nesse período, setores da sociedade civil - como muçulmanos, cristãos, esquerdistas e nacionalistas árabes - combateram entre si.

A facção de muçulmanos xiitas decidiu enfrentar os militares israelenses. Com o objetivo de intensificar sua influência no mundo árabe, o Irã, de maioria persa Povo da Antiguidade que habitava o planalto iraniano e que formou um grande império a partir do século VI a.C.



, passou a treinar e financiar a milícia recém-formada. O governo americano calcula que o Irã forneça cerca de 700 milhões por ano ao Hezbollah.

Conflito no Oriente Médio: qual é o número de munições do Hezbollah?

O Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS), que realiza estudos e análises estratégicas de questões políticas, calculava, em 2021, que o Hezbollah possui cerca de 130 mil projéteis “composto principalmente por mísseis de artilharia superfície-superfície pequenos, portáteis e não guiados”.



O armamento é de fabricação iraniana, chinesa ou russa e chegam ao território via Irã ou Síria.

Conflito no Oriente Médio: onde o Hezbollah está ativo?

O grupo Hezbollah é aliado de outros grupos extremistas do Oriente Médio, também patrocinados pelo Irã. Alguns desses combatentes já lutaram na Síria contra o Estado Islâmico (EI).