Guerra no Oriente Médio: Israel anuncia invasão no Líbano por terra

A operação indicada objetivaria empurrar as forças do Hezbollah para mais longe da fronteira israelense

O exército israelense anunciou, nesta terça-feira (noite de segunda, 30, no Brasil), que suas forças começaram a realizar "incursões terrestres seletivas" em povoados do sul do Líbano.

As incursões, apoiadas por ataques aéreos e de artilharia, têm como alvo combatentes do grupo islamista Hezbollah "em povoados próximos à fronteira" com Israel, informou o exército em um comunicado. Os ataques contra o grupo foram reforçados após o assassinato do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com a rede NBC News, as Forças de Defesa de Israel (IDF) notificaram os Estados Unidos de que a incursão seria limitada em escopo, escala e duração, com o foco em afastar as forças do Hezbollah da fronteira israelense.