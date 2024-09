Gato reencontra tutores depois de andar mais de 1,4 mil km após se perder nos EUA

Em junho deste ano, Benny e Susanne Anguiano, tutores de Rayne Beau A pronúncia é "rainbow", termo em inglês ´que significa "arco-íris" , estavam em um acampamento com seus dois gatos, quando Rayne Beau se assustou com algo e correu para a mata.

Mesmo com o coração partido, a tutora relatou à agência de notícias Associated Press que jamais perdeu a esperança de encontrá-lo.

“ Tivemos que ir embora sem ele ”, disse Susanne Anguiano em entrevista ao jornal local KSBW. “Aquele foi o dia mais difícil, porque senti como se o estivesse abandonando”, completou ao relembrar do momento com pesar.

Dois meses depois do incidente no Yellowstone, o bichano foi encontrado por uma mulher que o viu andando, perdido, pela rua. Após alimentá-lo por alguns dias, conseguiu capturá-lo e decidiu levá-lo a um abrigo de animais em Roseville, uma cidade a cerca de 300 quilômetros de Salinas, onde o casal de tutores mora.

Por causa da longa jornada, ele estava com as patas machucadas, visivelmente debilitado, tendo perdido seis quilos, quase metade do seu peso. O casal não sabe como o gato conseguiu percorrer uma distância tão longa na direção de casa, mas acredita que ele foi ajudado por outras pessoas ao longo do trajeto.

O caso como um todo ocorreu entre os meses de julho e agosto deste ano, mas foi somente em meados de setembro que o casal decidiu compartilhar a história com a imprensa norte-americana em uma tentativa de tentar preencher as lacunas da história e entender como o bichano conseguiu sobreviver e acertar a direção de casa.

A história viralizou e chegou a repercutir até mesmo no Brasil nesta semana, ainda assim, ninguém se manifestou, assim, segue o mistério de como o bichano conseguiu realizar tamanha jornada e os desafios que enfrentou.