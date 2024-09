Gato Larry de Downing Street tem 'rival russo' após a chegada da família Starmer

Larry, o famoso gatinho da residência do primeiro-ministro britânico em Downing Street, tem um novo rival com a chegada do trabalhista Keir Starmer em julho, que levou consigo um gato russo adotado por seus filhos.

Larry, que já conheceu seis primeiros ministros, chegou ao número 10 de Downing Street em 15 de fevereiro de 2011 com a missão de espantar roedores.

Mas desde então, foi muito além desse papel. O "Chief Mouser" de 17 anos se tornou uma atração e um dos gatos mais famosos do mundo. Sua conta @Number10cat (não oficial) na rede social X tem mais de 900 mil seguidores.